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Кэмерон может побороться за пост генсека НАТО

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  • 29.12.2016, 19:16
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Дэвид Кэмерон

Бывший британский премьер готов выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон может стать кандидатом на должность генерального секретаря НАТО.

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на источник в правительстве Великобритании.

Собеседник газеты в окружении Кэмерона отмечает, что бывший премьер «открыт для предложения» участвовать в борьбе за пост генсека организации. Если он согласится, считают источники издания, у него есть хорошие шансы на победу, учитывая влияние Великобритании в НАТО, а также тот факт, что в последние годы экс-премьеры становились во главе Альянса чаще, чем министры обороны или главы МИД.

Сейчас должность генерального секретаря НАТО занимает бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг, срок его полномочий истекает в 2018 году и может быть продлен еще на год.

Представители Великобритании возглавляли НАТО трижды: Гастингс Исмей был первым генсеком Альянса (1952–1957), Питер Каррингтон – шестым (1984–1988), Джордж Робертсон – десятым (1999–2003).


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