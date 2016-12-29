Кэмерон может побороться за пост генсека НАТО 2 29.12.2016, 19:16

14,141

Дэвид Кэмерон

Бывший британский премьер готов выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон может стать кандидатом на должность генерального секретаря НАТО.

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на источник в правительстве Великобритании.

Собеседник газеты в окружении Кэмерона отмечает, что бывший премьер «открыт для предложения» участвовать в борьбе за пост генсека организации. Если он согласится, считают источники издания, у него есть хорошие шансы на победу, учитывая влияние Великобритании в НАТО, а также тот факт, что в последние годы экс-премьеры становились во главе Альянса чаще, чем министры обороны или главы МИД.

Сейчас должность генерального секретаря НАТО занимает бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг, срок его полномочий истекает в 2018 году и может быть продлен еще на год.

Представители Великобритании возглавляли НАТО трижды: Гастингс Исмей был первым генсеком Альянса (1952–1957), Питер Каррингтон – шестым (1984–1988), Джордж Робертсон – десятым (1999–2003).