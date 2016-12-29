закрыть
29 декабря 2016, четверг, 22:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Уже завтра Сергей Михалок выступит в Минске

1
  • 29.12.2016, 19:23
  • 12,229

Выступление в составе «Ляпис-98» станет первыми концертом Михалка в Минске с 2010 года.

Проект Сергея Михалка «Ляпис-98» с концертом в минском клубе Prime Hall состоится 30 декабря, напоминает «Радыё Свабода».

В октябре Сергей Михалок вместе с группой Brutto дал большой концерт в Гомеле.

Билеты на концерт 30 декабря раскупили менее чем за день, поэтому повторный концерт «Ляписов» пройдет 13 января.

Сергей Михалок уехал из Беларуси из-за давления КГБ - ему грозило уголовное дело за оскорбление Лукашенко. После разделения группы «Ляпис Трубецкой» на Brutto и Trubetskoy первые практически отказались от старых песен, а другие их исполняли вместе с новым материалом. Проект «Ляпис-98» родился в апреле и исполняет старые песни группы «Ляпис Трубецкой», хотя играют в нем уже другие музыканты.


Мнение

В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина
Шаг к закону
Шаг к закону Ольга Майорова
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко Владимир Халип
Дни Лукашенко сочтены
Дни Лукашенко сочтены Михаил Кадыров


Интервью

Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус