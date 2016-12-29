Уже завтра Сергей Михалок выступит в Минске 1 29.12.2016, 19:23

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Выступление в составе «Ляпис-98» станет первыми концертом Михалка в Минске с 2010 года.

Проект Сергея Михалка «Ляпис-98» с концертом в минском клубе Prime Hall состоится 30 декабря, напоминает «Радыё Свабода».

В октябре Сергей Михалок вместе с группой Brutto дал большой концерт в Гомеле.

Билеты на концерт 30 декабря раскупили менее чем за день, поэтому повторный концерт «Ляписов» пройдет 13 января.

Сергей Михалок уехал из Беларуси из-за давления КГБ - ему грозило уголовное дело за оскорбление Лукашенко. После разделения группы «Ляпис Трубецкой» на Brutto и Trubetskoy первые практически отказались от старых песен, а другие их исполняли вместе с новым материалом. Проект «Ляпис-98» родился в апреле и исполняет старые песни группы «Ляпис Трубецкой», хотя играют в нем уже другие музыканты.