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Российский космодром отключили от электроэнергии из-за долгов

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  • 29.12.2016, 19:33
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Ввиду отсутствия оплаты, с 26 декабря электроснабжение объектов космодрома «Восточный» было приостановлено.

Строящийся в Амурской области космодром «Восточный» могут лишить энергоснабжения из-за долгов генерального подрядчика «Дальспецстрой», передает БелТА.

К концу года задолженность предприятия достигла 17 млн российских рублей. В связи с этим 15 декабря энергоснабжающей организацией было направлено уведомление о прекращении подачи электроэнергии на отдельные возводимые объекты космодрома.

Ввиду отсутствия оплаты, с 26 декабря электроснабжение объектов было приостановлено.

В случае неуплаты задолженности до 9 января 2017 года Дальневосточная энергетическая компания намерена «усилить ограничительные санкции», которые затронут многие объекты на космодроме.

Однако в компании надеются, что руководство «Дальспецстроя» и Роскосмос смогут оплатить долги до наступления Нового года, что позволит избежать негативных последствий.


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