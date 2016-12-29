Отношения Минска и Москвы: такого обострения еще не было 9 29.12.2016, 19:47

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Фото: Getty Images

В последнее время в отношениях Лукашенко и Путина наблюдаются непростые отношения.

Аналитики говорят о том, что такого обострения до сих пор не было. Одни видят в игре Лукашенко возможность показаться перед Западом, другие же утверждают, что Запад вряд ли сможет для Лукашенко заменить в плане дотаций Россию.

На фоне неясности в вопросах поставки газа и нефти Лукашенко не приезжает в Санкт-Петербург на заседание Высшего евразийского совета, на котором планировался к подписанию таможенный кодекс и саммит ОДКБ, где Беларусь со следующего года должна председательствовать.

В Кремле резких заявлений по этому поводу не сделали, тон, скорее, был снисходительный. Что происходит в отношениях Минска и Москвы? С этим вопросом delfi.lt обратился к политическому обозревателю Роману Яковлевскому.

Такой остроты в отношениях еще никогда не было

Самым главным событием последнего времени в отношениях Минска и Москвы политический обозреватель Роман Яковлевский называет отсутствие Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге. Это свидетельствует о крайне острой фазе обострения отношений Минска с Москвой.

«Пожалуй, такой остроты еще никогда не было», - подчеркивает обозреватель.

«Это связано в первую очередь с нежеланием Лукашенко выполнять соглашение о тарифах на поставки газа. Он своевольно пересматривает соглашение. Цены на нефть, а они взаимосвязаны с газом, падают, и он настаивает, что должен меньше платить, с чем Москва не согласна», - говорит Р. Яковлевский.

Еще одним примером эскалации отношений он называет и арест авторов агентства «Регнум».

«Регнум» известен своими материалами радикально-имперского характера. И они касаются не только Беларуси. На этот раз последовала до сих пор казалось бы немыслимая реакция белорусских властей, на что российский посол в Беларуси сказал, что это были наказаны граждане Беларуси, а не России», - говорит обозреватель.

К этому можно добавить и реакцию Минска на высказывания главы РИСИ Леонида Решетникова о белорусском языке. Ведь речь идет о главе учреждения при администрации президента России.

«Это не рядовая контора, - обратил внимание собеседник, - Следовательно, рассматривать это как его частное мнение вряд ли стоит. Это в принципе мнение, бытующее в околокремлевских кругах».

И хотя раньше Лукашенко не противился такого рода высказываниям и материалам в СМИ, в данном случае, как отмечает Яковлевский, он воспользовался ситуацией и еще более усилил свой шантаж в отношении Москвы.

«До этого он говорил, что не будет подписывать согласованный Таможенный кодекс. И я хотел бы обратить внимание - не только он сам не появился на саммитах в Петербурге, вообще никто из Беларуси не появился», - отмечает обозреватель.

По его мнению, что эти движения Лукашенко вряд ли направлены на западную публику: «Кое-кто на Западе на это клюет, но фактически, куда Лукашенко деться?».

«Чем разрешится ситуация, сказать трудно. Когда стало точно известно, что Лукашенко не появится на саммитах, последовал комментарий Дмитрия Пескова, что, мол, ничего, пришлем эти документы в Минск. Такого снисходительного тона тоже никогда не было. Документы согласованы, но будет ли он их подписывать?», - задается вопросом Яковлевский.

Он также обратил внимание у саммита ОДКБ так и «не появился председательствующий, и снова генералу Николаю Бордюже не удалось уйти на пенсию, снова был отложен, как и в Ереване, вопрос о генеральном секретаре ОДКБ.

«Но если в Ереване отсутствовал Нурсултан Назарбаев, как было сказано «по болезни», то в Петербурге отсутствовал Лукашенко не по болезни, а просто не приехал. Иными словами, отношения по всему спектру неудовлетворительные, и я бы не стал предсказывать, что Россия снова пойдет на уступки Лукашенко и согласится на его условия. По-моему, на этот раз будет не так, ведь особенность сегодняшнего момента в сфере экономики заключается в том, что у России нет денег и намерений выручать Лукашенко в таких объемах», - считает эксперт.

«И последнее, белорусские государственные СМИ ни словом не обмолвились о событиях в Петербурге, такого тоже никогда не было. Что будет в следующем году, я не берусь судить. Поможет ли в такой ситуации Лукашенко Запад? Я думаю, в необходимых ему объемах нет. И когда он сказал, пусть чиновники шевелятся, в мире много денег, такие заявления комментировать трудно. У Запада нет таких денег, которыми Россия фактически дотировала Беларусь», - отмечает Яковлевский.