Светлана Алексиевич: Если бы у нас появился другой лидер, Беларусь была бы похожа на страны Балтии 10 29.12.2016, 20:15

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Светлана Алексиевич

Фото: Reuters

Белорусы ближе своим менталитетом к Польше и Чехии, считает писательница.

29 декабря в Минске Совет Белорусской ассоциации журналистов вручил Светлане Алексиевич диплом почетного члена организации и удостоверение Международной федерации журналистов.

Во время мероприятия Нобелевская лауреат выступила с речью. «Радио Свобода» приводит фрагменты выступления Светланы Алексиевич.

«Национальную идею не может сформулировать один человек. Это должно сделать общество. Я думаю даже, что национальную идею сегодня сформулировать невозможно, как это было в XIX веке. Сегодня существуют две силы - государство и человек. И человек очень неохотно отдает свое государстве. Он хочет жить своей жизнью - детей растить, одеваться, питаться. Идея не может быть одна.

Надо сперва говорить, в каком государстве мы хотим жить. В такой большой державе, как СССР, или в такой достойной стране, как, скажем, Дания? Речь должна быть в первую очередь о том, как строить свое государство, в котором человек будет иметь желание жить».

«Если бы в 90-е годы у нас появился другой лидер, Беларусь, я думаю, была бы похожа теперь на балтийские республики. Мы все же своим менталитетом ближе к Польше, Чехии».

«Что-то есть в российской истории такое, что вложило сознание этой нации, в которой свобода - это некая несуществующая категория. Спроси россиянина, и он ответит: «Какая там еще Беларусь!». То же самое скажет и про Украину».