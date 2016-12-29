Каспаров: У Навального важная роль в легитимизации Путина 2 29.12.2016, 20:25

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Гарри Каспаров

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Действия российского оппозиционного политика в результате дадут легитимизацию Путину.

Все действия российского оппозиционного политика Алексея Навального во время предвыборной кампании в результате дадут легитимизацию нынешнему президенту страны РФ Владимиру Путину, заявил российский оппозиционный политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью «Обозревателю».

«Теперь смотрим на ситуацию глобально: совершенно ясно, что решение о допуске Навального на президентские выборы Кремль может отложить до конца следующего года. Предположим, Навального запускают на выборы, он набирает там процентов 10, потому что страна огромная, процессы все контролируются, даже если он наберет 27–30% в Москве, то все равно Чечня с Дагестаном все компенсируют», – отметил он.

По словам Каспарова, выдвижение Навального – аргумент лоббистов нынешнего главы РФ на Западе: «Понятное дело, о выигрыше мы не говорим. «Зато мы дадим бой Путину». Этот бой можно назвать боем с очень большой натяжкой. Но все эти телодвижения в результате дадут легитимизацию Путину. Выдвижение Навального – это аргумент путинских лоббистов на Западе, это резкое повышение шансов Тиллерсона (выдвинутый кандидатом на пост главы Государственного департамента США Рекс Тиллерсон. – Прим.) на утверждение в Сенате, потому что наш ключевой аргумент «Путин – российский диктатор» будет хладнокровно парироваться – «а какой диктатор?», «где вы видите диктатуру?», «Навальный баллотируется!», конечно, «Россия – не демократическая страна, но если мы сейчас их прижмем, то станет хуже».

Он отметил, что для Кремля наступил момент показать, что он готов к переменам: «Это и есть часть плана – решить вопросы легитимности и снятия санкций, потому что проблема актуальна, и здесь Навальный играет колоссальную роль, работая на смягчение кремлевского имиджа. Вот наступил момент, когда надо показать, что Кремль готов идти на какие-то перемены, на какую-то либерализацию внутри страны, потому что санкции нужно снимать, и я уверен, что это будет решающий аргумент в руках у тех, кто лоббирует путинские интересы».

Каспаров добавил, что Навальный все это понимает, но считает, что «где-нибудь там, на каком-нибудь повороте судьбы он их обманет». «Его право так считать. Когда-нибудь, наверное, он может их обмануть, но только потом, а пока что, в ближайшие несколько месяцев, совершенно очевидно, что Кремль будет бенефициарием выдвижения Навального», – отметил он.

13 декабря 2016 года Алексей Навальный заявил о желании участвовать в выборах президента России в 2018 году. Он отметил, что идет на выборы «с программой о том, как сделать РФ справедливой и современной». По словам Навального, в решении вопроса с оккупированным Крымом первым шагом должно стать проведение «нормального референдума».

Российский телеканал «Дождь» со ссылкой на собственные источники в президентской администрации сообщил, что если ранее вопрос о допуске Навального к выборам в Кремле обсуждался, то сейчас такой сценарий признан «вредным».

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что участие Навального в выборах президента – это «тема, которой нет».