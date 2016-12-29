Коммунист Карпенко хочет загрузить школьников трудовым воспитанием 42 29.12.2016, 20:36

Новый министр образования считает, что дети не должны отдыхать в субботу.

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко, бывший глава Коммунистической партии Беларуси, предложил загрузить шестой учебный день в школах элементами трудового воспитания, об этом он заявил в четверг во время поездки в Могилев.

Карпенко также анонсировал изменения в кодекс об образовании и пересмотр подхода к созданию новых учебников.

- Что касается шестого школьного дня, здесь также все неплохо. В то же время, по мнению руководства страны, необходимо загрузить субботу элементами трудового воспитания. Как это сделать, должны подсказать практики, считает министр, — цитирует Карпенко БелТА.

По мнению министра, необходимо отдельно изучить и нововведения в правила приема в высшие учебные заведения.

Предыдущий министр образования Михаил Журавков стал инициатором введения независимых выпускных экзаменов и отказа от ЦТ по гуманитарным предметам.

- Сейчас абитуриент может успешно сдать тесты, представить сертификаты, но что этот абитуриент представляет собой как личность? Не исключено, что он выбрал между двумя вузами тот оптимальный вариант, который ему позволяет пройти по баллам, не имея при этом прицела на конкретную профессию.

Карпенко заключил, что профессию себе абитуриенты должны выбирать целенаправленно.