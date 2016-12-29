Российскую финансовую элиту охватила «трампомания» 29.12.2016, 20:51

Русские стали штурмовать элитную американскую недвижимость.

В политическом плане американо-российские отношения переживают ледниковый период. Однако победа Дональда Трампа на президентских выборах стимулировала русских покупать недвижимость в США, пишет обозреватель Die Presse (перевод - inopressa.ru) Эдуард Штайнер.

"Если попытаться одним словом описать отношения между русскими и американцами, то лучше всего подходит эпитет "аномальные". Десятилетиями они находились в конфронтации друг с другом, постсоветская оттепель снова сменилась клинчем - но разбежаться они так и не могут. И это при том, - замечает Штайнер, - что, если не брать во внимание геополитику, их почти ничто не связывает - это касается и экономических отношений. Но, несмотря на то, что США после аннексии Крыма надавили на ЕС с целью введения антироссийских санкций, парадоксальным образом объемы российско-американской торговли в первый санкционный год выросли, в то время как торговый оборот между Россией и странами ЕС стремительно сократился".

Теперь аномалии перекинулись и на рынок недвижимости. "После того, как в начале ноября стало известно о победе на президентских выборах Дональда Трампа, русские стали штурмовать элитную американскую недвижимость. Спрос в этой области вырос на 35%, заявило недавно международное риелторское агентство Knight Frank в беседе с РБК. По словам Марины Кузьминой, директора по зарубежной недвижимости в Knight Frank, "некоторые клиенты заинтересовались возможностью приобретения недвижимости в строительных проектах Трампа".

"В России налицо трампомания, - комментирует журналист. - Это отвечает и задачам государственной пропаганды. В России множатся голоса тех, кто здраво призывает отказаться от завышенных ожиданий относительно смены власти в США. Но уверенность в том, что в двусторонних отношениях что-то пойдет определенно лучше, поскольку хуже уже быть не может, непоколебима".

Со стороны представителей американской отрасли недвижимости, сообщает Кузьмина, также наметилась готовность сотрудничать с Россией.

По данным Knight Frank, в 2015 году после введения антироссийских санкций Америка выпала из первой десятки стран, в которых русские предпочитали покупать элитную недвижимость. "И это имело не только политические причины. За падением спроса стояло и обрушение курса рубля - приобретения за границей стали в два раза дороже", - говорится в статье.

"В настоящее время 90% запросов на приобретение американской недвижимости находятся в ценовом сегменте от 500 тыс. до 5 млн долларов. Речь идет преимущественно о небольших квартирах и квартирах-студиях. Большие квартиры и пентхаузы стоимостью от 4 млн долларов составляют четверть запросов", - сообщает Эдуард Штайнер.

Как пишет автор публикации, интерес инвесторов к недвижимости в США, тем не менее, противоречит сегодняшней тенденции в целом. "Как и прежде, русские воздерживаются от приобретений за границей. Частично это связано еще и с тем, что чиновники и политики больше не могут напрямую приобретать иностранную недвижимость".

По информации российского издания "Коммерсант", ссылающегося на Центробанк, в третьем квартале текущего года на долю сделок по покупке недвижимости за границей пришлось всего 229 млн долларов - на 60% меньше, чем в 2014 году.

Популярностью в сфере покупки недвижимости продолжают пользоваться две страны: Турция и Болгария. "Болгария возглавляет рейтинг еще и потому, что приобретение местной недвижимости дает свободу передвижения по всей территории ЕС", - замечает автор публикации.