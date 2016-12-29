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Колхозы на Полесье: вместо зарплаты – полкило хлеба

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  • 29.12.2016, 21:01

Отдав все, что имели, люди месяцами работали за «галочки» на бумаге.

Об этом вспоминают полешуки, которые стали героями нового документального фильма Егора Сурского, передает «Белсат».

Очередная волна коллективизации, которая проходила в Западной Беларуси после Второй мировой войны, тема не очень популярная среди историков. А зря.

Тех, кто идти в колхоз не хотел, ссылали в Казахстан и Сибирь. Кому посчастливилось остаться, обложили непомерными налогами.

«Молоко уже сам не ешь, так как сдавать надо. Впроголодь жили», – вспоминает героиня фильма, отец которой наотрез отказался работать в коллективном хозяйстве.

А кто согласился, тоже голодал.

«Сколько мы пахали, сколько сеяли, получали 500 г хлеба в день», – жалуется житель полесской деревни. После начали платить деньги: 5 копеек за… день.

Больше интересных историй вы узнаете, когда посмотрите фильм:


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