БАТЭ отдал Сигневича в аренду греческому «Платаниасу» 29.12.2016, 21:12

Нападающий в течение ближайшего полугодия будет защищать цвета клуба элитного греческого дивизиона.

Между ФК БАТЭ и греческим «Платаниасом» подписан трансферный контракт, в соответствии с которым нападающий «желто-синих» Николай Сигневич в течение ближайшего полугодия на правах аренды будет защищать цвета клуба элитного греческого дивизиона. Об этом сообщает сайт чемпионов страны.

Сигневич отыграл в БАТЭ три сезона (2014-16) и провел в составе борисовчан 93 официальных матча, в которых забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач (чемпионат страны — 62/17+10, Кубок — 7/5+1, Суперкубок — 1/0+0, Лига чемпионов — 21/0+2, Лига Европы — 2/0+1).

«Платаниас» в национальном чемпионате-2016/17 идет на 10-й позиции. Ближайший матч эта команда проведет дома 5 января против занимающего 3-е место «Пататинаикоса». А в своем последнем поединке, сыгранном полторы недели назад, новая команда Сигневича крупно обыграла «Атромитос» (3:0), в котором выступают небезызвестные белорусским болельщикам вратарь Андрей Горбунов и полузащитник Дмитрий Бага.