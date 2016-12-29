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БЖД хочет повысить тарифы на пассажирские перевозки внутри страны

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  • 29.12.2016, 21:34

C просьбой о повышении тарифов БЖД обратилась в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Белорусская железная дорога обратилась в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с предложением повысить тарифы на пассажирские перевозки внутри страны.

Об этом 29 декабря сообщил журналистам заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Андрей Кашко, передает БелаПАН.

Он напомнил, что тарифы на внутриреспубликанские пассажирские перевозки не менялись уже год — с 25 декабря 2015 года. По словам специалиста, сейчас обсуждаются разнообразные варианты, в том числе дифференцированные тарифные планы, которые активно применяются на международных перевозках. Возможно, они будут введены после обсуждения.

Кашко отметил, что повышение тарифов зависит от Министерства, так железная дорога в этом году направляла подобные предложения неоднократно, но безрезультатно.

Тарифы на международные перевозки в будущем году сохранятся в швейцарских франках на уровне 2016 года.


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