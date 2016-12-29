В пятницу будет до +2 градусов 29.12.2016, 21:52

На севере страны пройдут небольшие осадки, возможен слабый гололед.

В пятницу, 30 декабря, в Беларуси пройдут небольшие осадки (преимущественно на севере нашей страны) — снег, мокрый снег, в дневные часы — с дождем. Возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Прогнозируется западный ветер, 5-10 метров в секунду, на севере с порывами до 14 метров.

Температура воздуха в ночные часы составит 2-8 градусов мороза (в Минске — от минус 2 до минус 4), днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов (в столице — от 0 до минус 2 градусов), информирует БелТА со ссылкой на синоптиков.

В субботу и воскресенье, 31 декабря и 1 января, в нашей стране возможны лишь небольшие осадки, ожидается порывистый ветер. В ночные часы прогнозируется от минус 5 до плюс 2 градусов, в дневные часы — от 2 мороза до 4 тепла.

В понедельник, 2 января мокрый снег и дождь днем пройдут почти по всей Беларуси. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Во вторник, 3 января похолодает. В течение суток будет до минус 7 градусов.