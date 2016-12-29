Кризис добрался до хоккея? 29.12.2016, 21:57

Минское «Динамо» сокращает зарплатную ведомость.

Исполняющий обязанности заместителя гендиректора минского «Динамо» Павел Бурба рассказал tut.by о финансовой ситуации в клубе.

- Среди причин расставания с Бэйленом, Крайчеком и Лингле называлась необходимость сбалансировать платежную ведомость клуба. «Динамо» испытывает финансовые трудности? Насколько они серьезны?

- Похоже, вы, как и большинство поклонников вышеупомянутых игроков, не совсем внимательно читали мое заявление по поводу расторжения их контрактов. Я тогда сказал, что мы хотим сбалансировать платежную ведомость текущего и, подчеркиваю, следующего сезонов.

По поводу текущего сезона — тренерский штаб нуждался в новых, определенных им игроках, и для того чтобы высвободить средства на зарплаты этих игроков, пришлось расстаться с другими игроками, как бы неприятно это ни было. При этом при выборе игроков, с которыми мы были вынуждены расстаться, учитывалось множество факторов, в том числе и их заработная плата в следующем сезоне. Мы знаем, что наша зарплатная ведомость сократится в следующем сезоне, и готовимся к этому соответствующим образом.

На сегодняшний день клуб не испытывает существенных финансовых затруднений, хотя и не имеет лишних денег. Как будет дальше — посмотрим, мы не живем в экономическом вакууме, - cказал Бурба.