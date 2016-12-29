Гомельчанин решил проучить гаишников 13 29.12.2016, 22:20

Павел Савельев, которого за принципиальность преследуют сотрудники ГАИ, подал на их действия иск в суд.

Не столько ради себя, сколько ради прекращения беспредела силовиков. Павел Савельев, которого за принципиальность преследуют сотрудники ГАИ, подал на их действия иск в суд. До сих пор все жалобы гомельчанина правоохранительные органы игнорировали, передает «Белсат».

«Своим действием — подачей иска, я думаю, все жители Беларуси, пострадавшие от действий таких работников в ГАИ, МВД и всех госчиновников, они не опустят головы и точно так же пойдут добиваться правды в судах и не будут бояться», — говорит пострадавший от действий ГАИ Павел Савельев.

А таких пострадавших, как утверждают правозащитники, которые наблюдают за делом, в стране может быть немало.

«Это не правоохранительные органы, это — бандформирования на сегодняшний день, которые врут, фальсифицируют, невинных людей обвиняют неизвестно в чем», — говорит правозащитник Владимир Непомнящий.

По крайней мере, Павла Савельева, сотрудники Госавтоинспекции пытались обвинить в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Хотя тот, когда его остановили, еще только шел к своей машине. А в три часа ночи из-за нестерпимой зубной боли он хотел поехать в приемный покой для пациентов с острой болью. Несмотря на то, что алкотестер показал отсутствие алкоголя в организме, правоохранители все равно задержали его, при этом с грубой бранью:

«Ему и тут почитайте и тут подпишите — на голову начал садиться. Бл ***!»

«У меня зуб болит, очень больно».

«Кому сейчас хорошо. Бл ***!», — беседа задержанного Павла Савельева с гаишником Андреем Ярошевичем.

Павел в своем иске требует компенсации морального вреда в размере 38 тысяч деноминированных рублей.