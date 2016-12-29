Посол Греции в Бразилии пропал без вести в Рио-де-Жанейро 2 29.12.2016, 22:05

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Полиция Рио-де-Жанейро ведет дело о пропаже без вести посла Греции.

Соответствующую информацию подтвердили в четверг в пресс-службе правоохранительных органов, передает ria.ru.

«В соответствии с информацией, полученной подразделением по поиску пропавших без вести убойного отдела района Байшада-Флуминенсе, было начато расследование, касающееся исчезновения посла Греции. Согласно предварительным данным, в последний раз его видели вечером понедельника, 26 декабря», — сообщили в полиции.

Следователи также обратились ко всем, кто располагает информацией о местонахождении посла, с просьбой связаться с правоохранительными органами.

Ранее стало известно, что посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести в Рио-де-Жанейро. Об исчезновении дипломата сообщила его жена.

Амиридис, как и главы других дипмиссий, работает в городе Бразилиа. По данным СМИ, в Рио-де-Жанейро он проводил рождественские и новогодние каникулы. В посольстве Греции в Бразилиа ТАСС подтвердили, что посол находится в отпуске, из которого он должен выйти 9 января.

Амиридис работал генеральным консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. В январе текущего года он вступил в должность посла.