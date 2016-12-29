США высылают 35 российских дипломатов 54 29.12.2016, 22:10

Также приняты санкции против РФ за хакерские атаки и вмешательство в выборы в США.

США закрывают две российских дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на нападения России на американских дипломатов в Москве, сообщает Reuters со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным.

Таким образом окажутся высланы 35 российских сотрудников диппредставительств. У них есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну, отмечает агентство. Доступ к дипмиссиям будет отказан российским дипломатам к 23:59 пятницы.

«Эти действия являются ответом на нападения России на американских дипломатов и действия российских дипломатов в США, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике», — заявил источник Reuters.

Обама подписал указ о санкциях против ФСБ и ГРУ

Напомним, в Москве 6 июня возле посольства США сотрудник Федеральной службы безопасности избил американского дипломата, сломав ему плечо.

Также сегодня президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали 6 физических лиц и 5 ведомств, включая ФСБ и ГРУ

Обновленный санкционный список опубликован на сайте Минфина США. В него попали Федеральная служба безопасности, Главное разведывательное управление Генштаба, Специальный технологический центр.

Как физические лица в санкционный список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленных чиновников сообщил, что администрация Обамы намерена ввести санкции против России за «вмешательство в выборы» уже в четверг, 29 декабря.

По словам источников телеканала, новые санкции предполагают расширение уже действующих ограничений и введение мер на дипломатическом уровне, которые администрация сочтет пропорциональным ответом «на российскую операцию по хакерским атакам».

Кроме того, собеседники телеканала уточнили, что власти США планируют ввести некоторые «секретные» меры.

Президент США Барак Обама, комментируя вводимые санкции, назвал их «необходимым и адекватным ответом» на действия России. А высылаемых российских дипломатов Обама назвал «разведчиками», передает ВВС.