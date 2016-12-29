БелАЭС: Повреждений на корпусе реактора не нашли 7 29.12.2016, 23:01

Фото: global look press

В результате осмотра никаких повреждений не обнаружено, сообщает официальный сайт Островецкой АЭС.

«Сегодня с участием представителей генерального конструктора, завода-изготовителя, Белорусской железной дороги, компании перевозчика, страховой компании, заказчика и генподрядчика произведен осмотр всех элементов корпуса реактора. Для осмотра опорного бурта был снят защитный кожух. В результате осмотра никаких повреждений не обнаружено», — говорится в сообщении на официальном сайте БелАЭС.

Напомним, ЧП с реактором для Островецкой АЭС случилось при его перевозке в Толочинском районе.

Ранее charter97.org сообщал, что МИД Литвы вручил ноту протеста послу Беларуси в связи с инцидентом на БелАЭС.