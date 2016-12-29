Обама представит доклад о вмешательстве РФ в выборы в США 1 29.12.2016, 23:05

Барак Обама

Фото: EPA

Президент США в ближайшие дни в Конгрессе представит информацию о попытках России повлиять на выборы в США в 2016 году.

Президент США Барак Обама заявил, что представит в ближайшие дни в Конгрессе доклад, подготовленный его администрацией, о попытках России повлиять на выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Ранее Обама обещал, что расследование вмешательства России в ход избирательной кампании в США будет закончено до смены администраций.

Обама также ввел новые санкции против России за кибератаки. В обновленный санкционный список попали Федеральная служба безопасности, Главное разведывательное управление Генштаба, Специальный технологический центр.

Как физические лица в санкционный список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Игорь Костюков и Владимир Алексеев, а также заместитель Коробова Сергей Гизунов. Также в санкционном списке указаны объявленные в США в розыск по обвинению в хакерстве Алексей Белан и Евгений Богачев.

Обама пояснил, что новые санкции против России были введены после «неоднократных частных и публичных предупреждений» и назвал их «подхдящим ответом на попытки нанести ущерб интересам США».

При этом президент США упомянул, что это не «весь наш ответ на агрессивные действия России». Он пообещал, что США продолжат предпринимать различные действия, некоторые из которых не будут объявлены публично.