МИД России сделал «истерическое» заявление из-за санкций Обамы 16 29.12.2016, 23:18

МИД РФ эмоционально отреагировал на новые санкции США.

Антироссийские санкции, которые президент США Барак Обама ввел в связи с имевшими место кибератаками со стороны Москвы, контрпродуктивны и имеют целью нанести ущерб в том числе и будущему процессу восстановления двусторонних отношений, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, передает «Интерфакс».

«Любые антироссийские санкции бесперспективны и контрпродуктивны», — сказал он.

«Я могу только переподтвердить, что санкционная истерия демонстрирует полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США», — добавил он.

«Такие односторонние шаги преследуют целью нанести ущерб отношениям и осложнить их восстановление в будущем», — отметил он.