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Капский: Савицкого в БАТЭ не будет

  • 29.12.2016, 23:15

Председатель правления БАТЭ заявил, что полузащитник «Немана» не перейдет в стан борисовчан.

Об этом Капский сообщил в эфире «Беларусь 5», передает «Трибуна».

«Савицкого в нашей команде не будет. Тогда я сам себе наступлю на горло. Если я здесь собираюсь наводить порядок, то новый бардак приводить я не собираюсь.

Это сказал Игорь Николаевич Ковалевич, что мы интересуемся Савицким. Мы им интересовались и писали запрос в Гродно по этому поводу. Но то, что произошло во время последнего сбора национальной команды и как повели себя молодые футболисты… Я думал, что это все уже в прошлом. Но, наверное, люди не понимают, что национальная сборная – это святое. И когда туда приезжаешь, то нужно приезжать играть в футбол», – сказал Капский.


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