Национальная премия за защиту прав человека в 2016 году 4 30.12.2016, 7:36

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Cайт charter97.org объявляет лауреатов Национальной премии в области защиты прав человека за 2016 год.

Национальной премией за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича в этом году награждаются:

Егор Мартинович

Егор Мартинович

Фото: «Радыё Свабода»

Журналист «Нашай Нiвы» совершил настоящий гражданский поступок во время прошедших этой осенью «парламентских выборов». Егор Мартинович зафиксировал, что на 205-м участке 97-й округи Минска, где баллотировалась предприниматель из ОГП Анна Канопацкая и кандидатка от «Говори правду» Татьяна Короткевич, властями была в два раза завышена явка - с 25% до 51%. За это милиция с применением силы удалила его с участка, но журналист донес правду о фальсификации результатов «выборов» в Беларуси.

Егор Мартинович награждается премией в номинации «За личное мужество» за верность идеалам свободы слова при проведении своих честных журналистских расследований.

Игорь Ворошкевич

Игорь Ворошкевич

Фото: onliner.by

Лидер легендарной белорусской рок-группы «Крама» награждается премией в номинации «За смелость в творчестве».

«Свабоды мне дай», «Будзь разам з намi», «Слуцкая брама», «Бяжы, бяжы, хлопец» и многие другие песни Игоря Ворошкевича вошли в золотой фонд музыки белорусского Сопротивления. Группа много лет была в «черных списках» Минкульта, концерты были запрещены, песни не звучали на радио и телевидении, тем не менее Игорь Ворошкевич выстоял, верен своим идеалам и принципам и остается Рыцарем белорусского Возрождения.

Леонид Злотников

Леонид Злотников

Фото: «Радыё Свабода»

Известный белорусский ученый Леонид Злотников из-за своей позиции честного экономиста много раз попадал под «запрет на профессию». Но несмотря на внешнее давление, Леонид Константинович оставался верным принципам объективности, предупреждал об опасности для белорусской экономики административно-командных подходов и настаивал на проведении рыночных реформ для реализации права белорусов на достойную жизнь. Авторитет Злотникова подтверждается точностью его экономических прогнозов.

Экономист награждается премией в номинации «За верность принципам».

Вадим Кабанчук

Вадим Кабанчук

Бывший белорусский политзаключенный, один из основателей движения «Зубр» и организации «Край» Вадим Кабанчук является примером настоящего патриотизма, верности идеалам свободы и независимости. Всю свою жизнь он боролся за права белорусов говорить на родном языке и получать национальное образование.

Сегодня Вадим как никто другой понимает, что без сохранения независимости и территориальной целостности Украины не может чувствовать себя в безопасности и Беларусь. Верный принципам солидарности он стал волонтером и, порой рискуя жизнью, помогает украинцам защитить свою страну.

Вадим Кабанчук награждается премией «За личное мужество».

Национальная премия за защиту прав человека была учреждена Хартией’97 в 1998 году. В разные годы лауреатами премии становились защитники палаточного городка на Октябрьской площади Минска в марте 2006 года, политзаключенные Алесь Беляцкий, Николай Статкевич, Александр Козулин, Игорь Олиневич, Змитер Дашкевич, Михаил Маринич, Павел Северинец, Андрей Ким, Сергей Парсюкевич, Владимир Яроменок, Эдуард Лобов, Василий Парфенков, первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, спортсмен, чемпион мира по муйа-тай Виталий Гурков, активистка Белорусского независимого профсоюза Елена Захожая, верующие, участвовавшие в голодовке в защиту храма протестантской церкви «Новая жизнь», председатель комитета прихода святого Иосифа в Минске Ивонна Мацукевич, правозащитники Валерий Щукин и Галина Юбко, супруги исчезнувших в Беларуси лидеров оппозиции и журналиста Ирина Красовская, Зинаида Гончар, Светлана Завадская, супруга бывшего политзаключенного Татьяна Климова-Леонович, Народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко, активист оппозиции Владимир Плещенко, защитники Куропат, творческое объединение «Погоня», Белорусский Свободный театр, музыкальные группы «Крамбамбуля», «Ляпис Трубецкой» и ее лидер Сергей Михалок, «N.R.M.», «Новае неба», закрытый властями Белорусский гуманитарный лицей имени Якуба Коласа, журналисты Светлана Калинкина, Анджей Почобут, Павел Можейко, Микола Маркевич, Виктор Ивашкевич, Любовь Лунева, Юрась Карманов, Марина Коктыш, Геннадий Барбарич, Юлия Дорошкевич, правозащитницы Яна Полякова и Татьяна Новикова, профсоюзный лидер Геннадий Федынич, режиссер Антон Тележников, шведские пилоты Томас Мазетти, Пер Кромвелл и Ханна Фрей, политические заключенные по «делу 19 декабря», инициатива «Вызваленне», инициатива «Студенты против» и другие известные общественные деятели, политики, журналисты.