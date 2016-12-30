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Интерпол объявил в розыск десятки «титушек»

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  • 30.12.2016, 7:41
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Большинство титушек скрываются от украинского правосудия на оккупированных Россией украинских территориях.

Интерпол объявил в международный розыск десятки титушек, которые совершали преступления против активистов Майдана. Об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя.

"Вторая категория - это гражданские лица, которые не являются представителями власти, но активно участвовали в разгоне протестующих на Майдане, это - так называемые титушки. Так вот, в отношении представителей власти есть вопросы, а по "титушкам", то, в принципе, практически все они объявлены в международный розыск", - сказал он.

По словам Неволи, подавляющее большинство титушек, которые совершали преступления против активистов Майдана, скрываются от украинского правосудия на оккупированных Россией украинских территориях и на территории самой РФ.

На вопрос, какое именно количество титушек сегодня числятся в международном розыске, руководитель Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола сказал, что речь идет о "десятках" людей.


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