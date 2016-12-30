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В Сирии вступило в силу перемирие

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  • 30.12.2016, 7:45
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В Сирии в полночь по местному времени вступил в силу режим прекращения огня между конфликтующими сторонами.

29 декабря президент России Владимир Путин объявил о начале мирных переговоров и о перемирии между правительственными войсками Сирии и вооруженной оппозицией, передает BBC.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в течение двух месяцев при посредничестве Турции велись переговоры с лидерами умеренной сирийской оппозиции, в результате чего и удалось достичь этого результата.

Предполагается, что встреча представителей режима Асада и сирийской оппозиции может состояться в середине января в Казахстане.

Россия начала военную кампанию в Сирии в конце сентября 2015 года, поддержав режим Асада. Его также поддерживает Иран, чьи ополченцы и военные принимали активное участие в боевых действиях в Сирии.

Турция на протяжении всей войны в Сирии выступала за свержение Асада.


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