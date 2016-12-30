Пропавший в Бразилии посол Греции найден мертвым 1 30.12.2016, 7:53

Президент Бразилии Мишел Темер (слева) и посол Греции в Бразилии Кириакоса Амоиридиса (справа)

Фото: EPA

Тело посла Греции в Бразилии Кириакоса Амоиридиса нашли в обгоревшем автомобиле в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Греции пока ситуацию не прокомментировало.

29 декабря полиция Рио-де-Жанейро сообщила о начале расследование исчезновения посла Греции в Бразилии Кириакоса Амоиридиса, которого в последний раз видели в понедельник вечером, 26 декабря.

Амоиридис начал карьеру дипломата в 1985 году в Афинах. Ранее он был послом Греции в Ливию, а также работал консулом в Рио-де-Жанейро с 2001 и 2004 годов.