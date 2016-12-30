2016 год продлится на секунду дольше 30.12.2016, 8:05

По всемирному координированному времени (UTC) 31 декабря 2016 года произойдет добавление одной секунды.

Об этом рассказала Международная служба вращения Земли в специальном сообщении в июле этого года.

«Лишняя» секунда появится в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года. Секунду добавят после временной отметки 23 часа 59 минут 59 секунд по всемирному координированному времени (UTC). В Беларуси в этот момент на часах будет 2.59 1 января.

Формально время для белорусов первого января будет отсчитываться так:

2 часа 59 минут 59 секунд

2 часа 59 минут 60 секунд

3 часа 0 минут 0 секунд

Всемирное координированное время корректируют, чтобы сократить разницу между сутками в системе СИ, которые составляют 86 400 секунд, и реальным временем обращения Земли вокруг своей оси, которое может отличаться в зависимости от года.

Добавление еще одной секунды происходит регулярно начиная с 1972 года. Чаще всего такие мероприятия происходят в июне и декабре високосных годов (в них в феврале 29 суток).

Без подобной корректировки только за последние 40 лет расхождение составило бы более 25 секунд. Сейчас часы переводят раз в три-четыре года, однако из-за замедления вращения Земли делать это со временем приходится все чаще.

На всех устройствах, имеющих внешнюю синхронизацию, секунда координации должна появиться автоматически. Возможны сбои компьютерных систем: год назад в список жертв лишней секунды попала операционная система Android, а также сайты Twitter, Amazon и Netflix.