Сенаторы США пообещали законодательно ужесточить санкции против России 3 30.12.2016, 8:21

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Ряд видных сенаторов США от обеих партий назвали расширение санкций против России давно назревшим решением.

Как пишет издание The Hill, сенатор-демократ Бен Кардин заявил, что уже в январе он представит законопроект о «всесторонних расширенных санкциях» против России, которую США обвинили во вмешательстве в избирательный процесс.

«Исполнительная власть приняла меры, но крайне важно, чтобы законодательная ветвь власти поддержала инициативу и двигалась вперед. Законодательные санкции могут дополнить и усилить новые санкции исполнительной власти», — сказал он.

Республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм назвали действия администрации Обамы «давно назревшими» и также пообещали разработать более жесткие законодательные санкции в 2017 году, сообщает РБК.

Спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан заявил, что указ президента Обамы был «просрочен» и эти меры нужно было принимать раньше. В специальном заявлении для прессы после расширения санкций Райан охарактеризовал политику Обамы в отношении России как «провальную». «Сегодняшние шаги администрации давно назрели, это подходящий способ закончить восьмилетнюю провальную политику в отношении России. И это послужит наглядным примером неэффективной внешней политики нынешней администрации, которая сделала Америку слабее в глазах всего мира», — написал Райан.

Демократ Марк Уорнер заявил, что вмешательство России будет получать «стабильный ответ» как от законодателей, так и от администрации Дональда Трампа.

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама объявил о расширении санкций против России и о выдворении из страны 35 российских дипломатов. Эти меры его администрация ввела в связи с кибератаками в ходе предвыборной кампании, в которых Вашингтон обвинил Россию. Дипломатов Обама назвал разведчиками. Кроме того, сотрудники российских диппредставительств не смогут пользоваться двумя загородными резиденциями для отдыха, поскольку эти здания использовались для ведения разведки, считают в Вашингтоне.

ФБР и Министерство национальной безопасности США опубликовали совместный доклад, в котором говорится, что две кибератаки на политическую партию в ходе избирательной кампании осуществили российские разведывательные службы.

Избранный президент Дональд Трамп, который ранее заявил, что вместо санкций нужно «заняться своей жизнью», не стал давать оценку действиям Обамы, а пообещал встретиться с руководителями разведки, чтобы ознакомиться с новой информацией о кибератаках.