Станислав Богданкевич: Возможен кризис банковской системы 3 30.12.2016, 8:50

В 2017 году продолжится стагнация, уровень жизни не поднимется, а банковскую систему может накрыть кризис.

Бывший глава Национального банка Станислав Богданкевич в интервью Службе информации "ЕвроБеларуси" подвел экономические итоги уходящего года и обрисовал перспективы на 2017 год.

- Можно, конечно, в качестве успехов считать наличие на рынке большинства необходимых товаров, услуг. Но валовый внутренний продукт упал, денежные доходы и уровень жизни населения упали, производительность труда сократилась, экспорт снизился. Система здравоохранения работает со сбоями – проблема даже получить талон на прием к врачу.

Административная модель управления экономикой показала свою несостоятельность, однако перестройки нет. В качестве положительного момента можно отметить, что среди чиновников правительства среднего уровня очень много профессиональных, думающих людей. Недавно прошел круглый стол по переговорам с Международным валютным фондом, мне близка позиция первых заместителей министров финансов, экономики, председателя Нацбанка. Но продвинуть свои взгляды выше своей должности и разработать оптимальную программу изменения экономической модели, проведения реформ они не могут.

Перспектив на следующий год тоже нет. Чтобы оживить экономику, надо снижать налоги – этого нет, надо менять структуру управления госкомпаниями, надо менять стимулы для предприятий (даже не проводя реформирование во главу угла можно ставить рентабельность, прибыльность), надо прекращать администрирование, когда на работающее предприятие, помимо директората, назначается еще и чиновник из администрации Лукашенко или правительства. Вся негодная система управления экономикой сохраняется. Поэтому я полагаю, что следующий год пройдет под знаком негатива: стагнация продолжится, уровень жизни не поднимется. А учитывая проблему погашения сомнительных кредитов, которые в госкомпаниях достигают 80-100 процентов оборотного капитала, следует ожидать и проблем и в банковской системе.

- Банковская система на пороге системного кризиса?

- Кризис возможен – если власти не предпримут никаких мер, если будут поддерживать нынешнее статус-кво. Но кризис можно предотвратить. Если дать полномочия современно мыслящим чиновникам и клеркам, то можно и не допустить обвала. Но даже если здравый смысл возобладает в экономическом руководстве, то рецессия все равно продолжится, и только к концу 2017 года, учитывая цикличность развития экономики, возможен определенный подъем.

- При назначении Василия Жарко вице-премьером, Лукашенко в очередной раз напомнил о необходимости поднять в 2017 году среднюю зарплату до 500 долларов. Как скажется на экономике реализации этой идеи?

- Я могу посоветовать Лукашенко говорить не о 500 долларах, а о программе достижения этой зарплаты, как достичь производительность труда, как прекратить выпускать продукцию, которую нельзя продать по цене выше себестоимости, как не допускать убытков, как за счет продажи калийных солей перестать покрывать убытки МАЗа, МТЗ, станкостроения… Сама постановка 500 долларов абсурдна, а цель недостижима, потому что нет программы реформирования экономики.

За счет эмиссии, за счет увеличения денежной массы можно на пару месяцев поднять зарплату до 500 долларов. Но за этим сразу же последует обвал. Мне кажется, Лукашенко осознал причину гиперинфляции и валютных обвалов в два-три раза единовременно, поэтому не пойдет на необоснованную эмиссию. А если начнут печатать пустые деньги – обвал неизбежен.