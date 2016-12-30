Тарифы на мусоропроводы вместо реформ в экономике Александр Челин, «Наше мнение»

30.12.2016, 9:11

Об итогах развития белорусской экономики в 2016 году.

Уходящий год был сложным для белорусской экономики. Наряду с поддержанием макроэкономической стабильности обострились проблемы в реальном секторе экономики. И особо тревожным является факт дальнейшего снижения уровня жизни населения.

Главным достижением можно считать обеспечение относительной устойчивости денежно-кредитной системы и национальной валюты: если 1 января 2016 г. один доллар США стоил 1,8569 деноминированного рубля (BYN), то на 29 декабря 2016 г. – BYN 1,9519. Ослабление белорусского рубля за год всего на 5,1 % в условиях серьезных внутренних и внешних рисков можно считать успехом.

Обычно считается, что устойчивой является валюта успешно развивающейся страны с положительным внешнеторговым сальдо, а также привлекательной для внешних инвестиций. Но в случае с Беларусью ситуация обстоит иначе.

Волей-неволей, но белорусская валюта плетется в хвосте российского рубля (RUB). Эта зависимость еще больше усилилась после увеличения Национальным банком удельного веса российской валюты в стоимости корзины иностранных валют с 1 ноября 2016 г. до 50%. Такое изменение было весьма продуманным: ведь российский рубль в 2016 г. укреплялся. Если 22.01.2016 за USD1 давали RUB 83,6, то сегодня – всего RUB 60,9. То есть, российский рубль усилил свои позиции на 37,3%. Подорожание российского рубля обеспечено не за счет укрепления российской экономики, а динамикой нефтяных цен: если в январе 2016 г. нефть марки Brent стоила USD 34,73 за баррель, то в декабре – USD 55,08, то есть стала дороже на 58,6%. В свете роста цены нефти укрепление российского рубля примерно на треть уже не кажется впечатляющим достижением. Но факт остается фактом: повышение курса RUB очень способствовало поддержанию устойчивости белорусского рубля.

Другим фактором стабилизации курса белорусской национальной валюты явилось обеднение домашних хозяйств. Национальный банк сделал выводы из прошлого, когда паника населения являлась спусковым крючком для серьезных девальваций, и решил ослабить вероятность такого события. При этом он повел себя по-макиавеллевски и создал условия для обеднения населения. И в самом деле: если у населения нет денег, то оно не побежит скупать валюту.

Так как же поступил Нацбанк?

Для этого он начал ограничивать размер денежной массы в стране. За 11 месяцев 2016 г. таргетируемый Национальным банком денежный агрегат М3 вырос всего на 4,1% (правда, рублевая денежная масса М2* выросла на 18,6%, но все равно этого недостаточно для поддержания кредитами малоэффективной государственной промышленности и сельского хозяйства). Из-за недостатка денег сбыт белорусских товаров внутри страны снизился, что стало серьезным ударом для белорусских предприятий, испытывающих серьезные проблемы на внешних рынках. За 11 месяцев 2016 г. объем промышленной продукции был меньше прошлогоднего всего на 0,9%, но запасы готовой продукции выросли на 5%.

Сокращение внутреннего спроса способствовало углублению кризиса реального сектора с соответствующим падением заработков. В результате реальная заработная плата по официальной статистике сократилась за 11 месяцев 2016 г. на 4,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения – на 7,3%.

Реальная зарплата и реальные доходы уменьшаются по сравнению с фактической на величину официальной инфляции, которая декларирована Белстатом в строго оговоренном в начале года заданием (12%). Между тем аналитикам известно, что методика расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) позволяет искусственно занижать инфляцию за счет обновления продукции. Новая продукция, как правило, дороже ранее выпускаемой, но она не учитывается при расчете ИПЦ. Не случайно население иронизирует над официальными цифрами инфляции, считая ее гораздо более высокой. И не так уж сложно прикинуть реальный уровень инфляции: достаточно вспомнить, сколько стоил стандартный набор продуктов раньше, и сколько он стоит сейчас. Но если согласиться с тем, что темпы инфляции в действительности выше объявленных, то снижение реально располагаемых денежных доходов населения будет больше данных, представленных Белстатом.

Снижение доходов вынуждает домашние хозяйства использовать ранее сделанные накопления на текущее потребление. В результате за 11 месяцев 2016 г. срочные депозиты населения в иностранной валюте сократились на USD 764,0 млн. или на 9,3%. Скупка этой валюты позволила Национальному банку увеличить золотовалютные резервы и поддержать белорусский рубль. Таким образом, одним из факторов обеспечения устойчивости национальной валюты явилось снижение жизненного уровня и последовавшее за этим частичное потребление ранее сбереженных накоплений.

Проедают деньги не только население, но и организации, что отрицательно сказывается на их инвестиционном потенциале. В результате инвестиции за 11 месяцев 2016 г. сократились на 19,2%. Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования снизился на 17,2%, в том числе за счет льготных кредитов – на 39,5%.

Еще печальнее ситуация с инновационным развитием страны. Для сохранения позиций на мировых рынках (и тем более для их укрепления) белорусские предприятия должны выпускать все более современную продукцию, что невозможно без внедрения инноваций. Для этого с предприятий собирают деньги в централизованные инновационные фонды для последующего их вложения в наиболее перспективные направления повышения конкурентоспособности белорусских товаров. Представляется] очевидным и понятным, что нужно помогать белорусским предприятиям, а не их конкурентам. Вместо этого деньги инновационных фондов направляются на создание Китайского индустриального парка, то есть на проникновение китайцев на рынки Беларуси и Евразийского экономического союза. В России по поводу китайского проникновения уже бьют тревогу, а мы надеемся, что китайцы нас спасут.

К сожалению, опыт африканских стран, уже испытавших все радости китайской экономической экспансии, не радует. Китайские компании практически не делятся технологиями, предпочитают нанимать китайских рабочих, а также не принимают должных мер по обеспечению экологической безопасности в странах, где размещены их предприятия. Если в Китае коррупция наказывается смертной казнью, то за рубежом решение проблем с помощью взяток является обычной практикой китайских представителей. Поэтому развитие сотрудничества с Китаем должно проводиться с оглядкой на реальную экономическую выгоду для белорусской экономики.

В правительстве также осознают возникшие перед страной проблемы. Однако предлагаемые меры по их решению в основном носят бюрократический характер с редким вкраплением конкретных пунктов мероприятий. В частности, четко и внятно прописываются шаги по стопроцентному возмещению населением жилищно-коммунальных затрат, ликвидации перекрёстного субсидирования расходов населения, повышению тарифов за пользование мусоропроводами и другими мерами, направленными на снижение качества жизни населения.

В Конституции Республики Беларусь записано, что «каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий» (статья 21). Хотелось бы напомнить об этом экономическим властям, которые пытаются решать возникающие проблемы за счет населения.

Александр Челин, «Наше мнение»