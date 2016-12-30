Сценарии и марионетки Путина Ирина Геращенко

30.12.2016, 9:32

Донбасские боевики сами ничего не решают. Сценарии пишут в Кремле.

Кремль и полностью зависимые от него боевики, назначенные Кремлем вожаками – "руководителями", пытаются навязать свой циничный сценарий дискуссии по заложникам, манипулируют цифрами, блокируя процесс освобождения, шантажируя Украину нашими гражданами, удерживаемыми в ОРДЛО. СМИ зачем-то ретранслируют этот бред, втягиваясь в грязные кремлевские сценарии.

Истина и правда заключается в том, что на территории ОРДЛО, которая сегодня контролируется незаконными вооруженными формированиями, незаконно удерживают граждан Украины. Незаконно! И это ключевое. Согласно минским соглашениям, должны быть немедленно освобождены все незаконно удерживаемые, а это и военные, защищавшие Украину и ранеными захваченные боевиками, и гражданские, которых незаконные вооруженные формирования хватают за проукраинские взгляды. Боевиков не признали даже их дорогие Москва – Кремль, там их откровенно стесняются. Поэтому все действия боевиков являются незаконными, и в первую очередь незаконен захват людей в заложники.

В Украине за преступления, которые четко определены УКУ, задерживаются те, кто причастен к терроризму, другим преступлениям перед государством. По каждому такому делу открывается и ведется следствие. Суд принимает решение о степени вины и наказания.

Для освобождения заложников, которых незаконно удерживают в ОРДЛО боевики, украинская сторона ищет компромиссы, там, где это возможно, применяется процедура помилования, только чтобы вытащить из тюрьмы и подвалов наших ребят.

Мы ищем любую возможность вытащить, мы сотрудничаем с церквями и волонтерами, мы готовы идти на жесты доброй воли и гуманизма, чтобы вытащить.

Что же мы видим в ответ?

Первое: искусственно занижается цифра заложников, ОРДЛО не дает информации о тех, кого удерживает. Например, сейчас в списке СБУ, с которым мы работаем в минской группе, больше 100 человек, к осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября уже 48, хотя мы точно знаем местонахождение 58! Но их прячут, врут, что таких нет, а других вообще отказываются искать.

Второе. Боевики требуют отдать им тех, кто совершил тяжкие преступления, убийц, записывают в свои так называемые списки тех, кто совершил преступления не в зоне АТО, то есть предоставляют некорректную информацию и требуют невозможного.

Третье. Боевики требуют амнистии.

Четвертое. Чтобы искусственно увеличить количество заложников, они хватают гражданских: ультрас, подростков, женщин, приехавших навестить кого-то на оккупированные территории, и потом шантажируют ими украинскую сторону, требуя взамен передать тех, кто совершил тяжкие преступления перед государством.

Четвертое и ключевое. Боевики сами ничего не решают. Сценарии пишут в Кремле, скажут отдать – отдадут, скажут блокировать – будет вот то, что происходит последний год, когда нам удалось освободить лишь 17 человек из списка. Кому Москва скажет – тому и передадут. Когда Москва скажет – тогда и разблокируют.

Пятое. Москва хочет всеми силами дискредитировать минский процесс, потому что он привязан к санкциям. Сейчас, накануне формирования новой администрации Трампа, в Москве обострение, надо всеми способами дискредитировать Украину и ее руководство. Поэтому очень прошу украинские СМИ не вестись на эти кремлевские сценарии. Не цитируйте марионеток. Много чести. А их хозяин на своей итоговой пресс-конференции в Кремле несколько дней назад четко озвучил то, что сейчас старательно ретранслируют марионетки: амнистия и всех-на-всех, то есть преступников на украинцев, которые удерживаются незаконно.

Ирина Геращенко