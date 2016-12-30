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В Минске обнаружили около 10 килограмм бесхозной ртути

  • 30.12.2016, 9:41
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Ведро с ртутью нашли на столичной улице Казинца.

В Минске обнаружили около 10 кг бесхозной ртути, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

В четверг, 29 декабря, в 17.30 на телефон столичных спасателей 101 от прохожего поступило сообщение об обнаружении ртути в ведре на открытой площадке по ул.Казинца.

В ходе разбирательства установлено, что в пластиковом ведре было три емкости со ртутью, две из которых разбиты, одна герметично закрыта (общий вес около 10 кг).

Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не произошло. Ртуть изъята, помещена в полимерную емкость для хранения, транспортировки и перевозки. Проверку по факту обнаружения ртути проводит РУВД администрации Октябрьского района.


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