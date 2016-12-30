закрыть
30 декабря 2016, пятница, 13:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп отреагировал на новые санкции против России

10
  • 30.12.2016, 9:59
  • 6,010
Фото: AP PHOTO/J. SCOTT APPLEWHITE

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал скорую встречу с руководством американской разведки.

Встреча избранного президента США Дональда Трампа с руководителями американских спецслужб состоится «на следующей неделе», сообщает Reuters.

«В интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с руководителями разведывательного сообщества, чтобы получить новую информацию об этой ситуации», — заявил Трамп.

Ранее, 29 декабря, администрация действующего президента США Барака Обамы объявила о расширении списка антироссийских санкций. Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в избирательный процесс и давлении на американских дипломатов.


Мнение

В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина
Шаг к закону
Шаг к закону Ольга Майорова
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко Владимир Халип
Дни Лукашенко сочтены
Дни Лукашенко сочтены Михаил Кадыров


Интервью

Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус