Трамп отреагировал на новые санкции против России 10 30.12.2016, 9:59

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Фото: AP PHOTO/J. SCOTT APPLEWHITE

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал скорую встречу с руководством американской разведки.

Встреча избранного президента США Дональда Трампа с руководителями американских спецслужб состоится «на следующей неделе», сообщает Reuters.

«В интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с руководителями разведывательного сообщества, чтобы получить новую информацию об этой ситуации», — заявил Трамп.

Ранее, 29 декабря, администрация действующего президента США Барака Обамы объявила о расширении списка антироссийских санкций. Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в избирательный процесс и давлении на американских дипломатов.