Хватит выполнять незаконные приказы чиновников 6 30.12.2016, 10:08

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К правозащитникам продолжают поступать документальные свидетельства организации чиновниками принудительного труда в регионах.

На этот раз присланные документы напрямую раскрывают механизм привлечения школьников, рабочих и служащих именно в Молодечненском районе, где недавно под колесами грузовика на картофельном поле ОАО «Восток-Агро» погибла 13-летняя ученица 11-й школы, пишет ПЦ «Вясна».

Как видно из документов, вначале Молодечненский районный исполнительный комитет издал соответствующее распоряжение, подписанное 29 августа председателем райисполкома А. Яхновцом.

Райисполком «рекомендует руководителям организаций согласно приложению оказать помощь в уборке картофеля с 5 по 30 сентября ОАО «Восток-Агро», ОАО «Полочаны» и сельхозпредприятию «Хожовоагро-2009».

К документу прилагается дополнение со списками организаций и количеством рабочих, которых предлагается выделить на уборку урожая.

Затем свой приказ издает районный отдел образования, спорта и туризма о направлении школьников 10 классов учебных заведений города Молодечно также согласно приложению. Причем в этом документе слово "рекомендует" уже сменилось на «необходимо направить».

Ну и наконец приказ издаёт Учреждение образования «Средняя школа №11 г Молодечно»:

«Приказываю направить учеников ГУО «Средняя школа №11 г. Молодечно» в СПК «Восток-Агро» на сельскохозяйственные работы в следующем составе...». В списке есть и фамилия погибшей на поле девушки - Виктории Попчени.

Однако несмотря на этот стопку приказов и распоряжений суд Молодечненского района посчитал, что на полях колхоза происходил воспитательный процесс, а не работа. Хотя из документов хорошо видно, что создана многоуровневая система «принудиловки». И вот за смерть девочки во время принудительного труда судом наказывают водителя автомобиля, отдельно суд рассмотрит действия учительниц, а директор школы получил всего лишь выговор.

Без наказания остались руководители, которые создали эту порочную систему рабского, принудительного труда. Именно на системном ее характере делает акцент в своем недавнем комментарии правозащитник Валентин Стефанович:

«Все факты, которые стали нам известны в последнее время на примере разных районов Минской области, свидетельствуют о том, что принудительный труд в Беларуси носит системный и систематический характер. А органы прокуратуры в свою очередь никак на это не реагируют, они самоустраняются и не защищают права граждан», - отмечает правозащитник.