Двум тысячам кубинцев провели домашний интернет 2 30.12.2016, 10:09

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Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini

Правительство Кубы впервые в истории страны разрешило жителям страны провести домашний интернет.

Об этом сообщает Reuters.

В пилотный проект, который реализуется в Гаване, вовлечены только две тысячи жителей страны.

На данный момент Куба является страной с одним из самых низких показателей по доступу пользователей к интернету. Население коммунистического государства, которое составляет 11,2 млн человек, до сих пор могло пользоваться интернетом только в специально отведенных для этого местах с доступом к Wi-Fi.

Кроме того, такой доступ обходился жителям в сумму около 1,5 доллара в час, что составляет около 5% среднего месячного дохода жителя Кубы.

В стране говорят, что сетевая инфраструктура развивается там медленно из-за высоких затрат, отчасти из-за торгового эмбарго США. Однако критики власти считают, что реальная причина – страх потерять контроль над населением.

Перед тем как в прошлом году появился доступ к Wi-Fi, широкополосный интернет был ограничен для использования в стране – как правило, он был доступен для компьютеров в государственных интернет-салонах и дорогих отелях.

Президент США Барак Обама и лидер Кубы Рауль Кастро в декабре 2014 года объявили о начале переговоров по улучшению отношений двух стран.

20 июля 2015 года официально возобновили работу посольства США и Кубы, что знаменовало восстановление дипломатических отношений между двумя странами после 54-летнего перерыва. Также страны достигли договоренности о возобновлении регулярных коммерческих авиаперелетов и почтового сообщения.

26 ноября умер кубинский диктатор Фидель Кастро. Он возглавил Кубу в 1959 году в результате военного переворота. В 2006 году в связи с болезнью он временно передал власть своему брату Раулю, который стал полноправным руководителем страны в 2008 году.