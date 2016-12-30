Диктатор провоцирует новый обвал экономики 19 30.12.2016, 10:19

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Популистские требования Лукашенко очень опасны.

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб, комментируя в интервью thinktanks.by приказ Лукашенко «найти или украсть» деньги на повышение зарплат, напомнил, что все самые серьезные обвалы национальной валюты — в 2011-м и 2014 годах — «происходили после административного роста средних зарплат».

«Власти делают такие заявления, как мне кажется, чтобы успокоить население. Но, по-моему глубокому убеждению, бесперспективность такого роста зарплат за счет станка уже очевидна всем не только в правительстве, в Национальном банке, экономистам, но и широким слоям населения. Подобные заявления вызывают не ожидаемый успокоительный эффект, а ровно наоборот — у населения снова начнут расти инфляционные и девальвационные ожидания. Уже ни для кого в стране не секрет, что печатать деньги для роста зарплат нельзя — это не работает. Такой рост зарплат всегда закончится обвалом», - сказал Вадим Иосуб.

Аналитик отметил также, что административный рост зарплат получит неодобрение кредиторов: «Сейчас Беларусь очень сильно надеется на получение последующих траншей кредита от Кризисного фонда ЕврАзЭС, также надеется заключить кредитную программу с Международным валютным фондом, ни одна, ни другая организация, очевидно, не поддержит подобный искусственный рост зарплат за счет печатного станка».

Вадим Иосуб рассчитывает, что дальше «успокоительных заявлений о росте зарплат» дело не пойдет: «У Нацбанка, у правительства есть утвержденные программы, которые они должны выполнять, есть показатели, которые зафиксированы в основных направлениях денежно-кредитной политики, в показателях прогноза социально-экономического развития страны — и ни в одном документе такого параметра, как рост средней зарплаты, нет. Я очень сильно надеюсь, что риторика так и останется риторикой. Тем более, последние годы многие руководящие чиновники, да и сам глава государства неоднократно повторяли базовые экономические вещи: роста средних зарплаты без соответствующего роста производительности труда быть не может. Рост зарплат надо обеспечивать через повышение эффективности экономики — это единственно возможный вариант поднять благосостояние населения. Просто заклинаниями этого достичь невозможно».

Что касается прогноза на 2017 год, то, по мнению Вадима Иосуба, «он будет тяжелым, но менее тяжелым, чем 2016 год». «Будет продолжаться падение как экономики и доходов, но темпы этого падения замедлятся. То есть жить мы будем в 2017 году немного хуже, чем в 2016-м, но это будет уже не такая разница, как между предыдущими годами. При условии сохранения нынешней разумной финансовой политики мы увидим достаточно плавное и небольшое снижение по сравнению с 2016-м», - считает аналитик.

Как известно, за 11 месяцев 2016 года население продало банкам 1,8 миллиарда долларов, «продавало большей частью, скажем так, из наличных заначек, меньшей частью — сокращало срочные валютные депозиты». «Сейчас на этих депозитах — более чем 7 миллиардов долларов. Сколько хранится валюты «под подушкой», никто точно не знает, но, по грубой оценке, это сумма такого же порядка, что и на срочных депозитах. То есть если сохранится «проедание» сбережений как в 2016-м, то все-равно этих сбережений хватит еще не на один год. Безусловно, эти сбережения — 7 миллиардов долларов на депозитах — распределены неравномерно. Есть часть людей, у которых сбережений не было и нет, есть какая-то часть, у которых сбережения успешно закончились за последние два года, но в среднем по стране — такие деньги есть, у кого-то больше, у кого-то — меньше», - отметил Вадим Иосуб.

Но просто переждать кризис все же не получится, уверен аналитик. «Причины кризиса в белорусской экономике — вовсе не из-за проблем в российской и не из-за упавшей стоимости нефти. Главная причина — предельно неэффективная структура белорусской экономики. Роста нашей экономики не стоит ждать даже после начала роста в России, после роста цен на нефть и так далее. В лучшем случае, перейдем при таких условиях от падения к стагнации, но не к росту. Переориентация на другие рынки невозможна, ведь в белорусской экономике сейчас нет продукции, которая при таких издержках и, как следствие, ценах может кого-то в мире заинтересовать. Выход один, о нем уже говорят который год подряд, но он действительно один — серьезные структурные реформы, которые могут кардинально поменять структуру экономики, которые ликвидируют неэффективные и бесперспективные предприятия, которые смогут создать социальную поддержку для людей, оставшихся без работы после ликвидации этих предприятий. Но такие реформы не могут в один момент исправить положение дел. Это дело 3-5 лет. Но который год руководство страны все топчется на месте, политической воли не наблюдаем, пока слышим только о том, что надо бы сохранить все самое лучшее, что есть в белорусской экономике, хотя чем дальше, тем труднее понять, что же это за лучшее», - подчеркнул Вадим Иосуб.