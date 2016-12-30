Павел Северинец отмечает юбилей 8 30.12.2016, 10:37

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Павел Северинец

Сегодня политику исполнилось 40 лет.

30 декабря сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец приглашает на благотворительный день рождения: ему исполнится сорок лет, сообщает сайт bchd.info.

Адрес праздничной встречи - Минск, Бельского, 15 (это станция «Спортивная», во дворе за Ледовым дворцом).

Вместо подарка входной взнос - любого размера пожертвование на христианский информационный портал Krynica.info.

Формат - шведский стол, музыка (христианская группа «Laudans»), конкурсы, свободный микрофон. Начало в 18:00.

Редакция charter97.org от всей души поздравляет Павла.