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Ворона украла у эстонца паспорт прямо на российской границе

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  • 30.12.2016, 10:40
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Птица вырвала документ из рук гражданина Эстонии и улетела.

Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии во время прохождения российской границы в Ивангороде Ленинградской области, сообщает meduza.io.

Как сообщили представители Северо-Западного таможенного управления, птица вырвала документ из рук эстонца и улетела. Сотрудники таможни попытались поймать ворону при помощи собак, но не смогли обнаружить птицу.

Пропажу оформили в полиции Ивангорода. Там же гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.

Паспорт обнаружили через несколько дней. Ворона вырвала из него одну страницу и бросила недалеко от таможенного пункта.


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