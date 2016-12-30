Ворона украла у эстонца паспорт прямо на российской границе

Ворона украла у эстонца паспорт прямо на российской границе18
- 30.12.2016, 10:40
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Птица вырвала документ из рук гражданина Эстонии и улетела.
Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии во время прохождения российской границы в Ивангороде Ленинградской области, сообщает meduza.io.
Как сообщили представители Северо-Западного таможенного управления, птица вырвала документ из рук эстонца и улетела. Сотрудники таможни попытались поймать ворону при помощи собак, но не смогли обнаружить птицу.
Пропажу оформили в полиции Ивангорода. Там же гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.
Паспорт обнаружили через несколько дней. Ворона вырвала из него одну страницу и бросила недалеко от таможенного пункта.