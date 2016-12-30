Минчане об экономике: Нет слов, чтобы ее описать 11 30.12.2016, 10:48

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Как 2016 год изменил благосостояние обычных граждан?

Валовой внутренний продукт за 11 месяцев сократился более чем на 2,5%.

Количество невозвращенных кредитов увеличилось вдвое. Реальный заработок, то есть с учетом инфляции, снизился на 4%. Предприятия уволили на 100 тысяч человек больше, чем приняли на работу.

Это – официальная статистика. А как этот год изменил благополучие обычных граждан? Прохожие на улицах столицы поделились с «Белсатом» своим мнением.

«Какие сокращения на рабочих местах. Зарплаты не выплачивают. Не очень хорошо», – говорит женщина.

«Цены растут. А пенсия стоит», – говорит мужчина пожилого возраста.

«Я из России, но в плане экономики – я бы не хотел здесь делать бизнес», – говорит молодой парень.

«Мне очень хорошо, я военный летчик», – говорит мужчина.