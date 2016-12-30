Активист из Барановичей добивается отмены незаконного штрафа 30.12.2016, 11:15

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Григорий Грык

Григорий Грык уверен в своей невиновности и не собирается платить государству.

В суде города Барановичи и Барановичского района повторно рассматривают административное дело общественного активиста Григория Грыка, передает «Радыё Рацыя».

Первое решение Барановичского суда было отменено в Брестском областном суде. Дело на заседании была исследована полностью. Но решение не было вынесено из-за отсутствия кандидата в депутаты Николая Черноуса, который заказывал предвыборные пикеты.

— Это дело тянется уже давно, первый суд состоялся без его участия. Грык проводил пикет, он имел право и он проводил, — говорит правозащитник Сергей Говша.

— Я считаю, что ни в чем не виноват, приговор должен быть в мою пользу, — заявил барановичский активист Григорий Грык.

Координатор Движения «За свободу» по Барановичах Владимир Гундар считает, однако, что Грыка все равно осудят.

— Видимы явно «белые нити», но я думаю, что все равно осудят,, — сказал он.

— Выступление идеологического работника было не очень корректно и не очень правдиво, и те выводы, которые она сделала, это ее личное надуманное мнение, — считает председатель Общества белорусского языка в Барановичах Николай Подгайский.

По первому решению Барановичского суда Григорий Грык был наказан заочно штрафом в 50 базовых величин.