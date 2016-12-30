Украинским военным разрешили сбивать самолеты-нарушители 8 30.12.2016, 10:59

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Атаковать нарушителей украинской госграницы можно будет сразу после предупредительного огня.

Кабмин Украины в четверг, 29 декабря, принял постановление, согласно которому украинским военным разрешается открывать огонь на поражение по самолетам-нарушителям, сообщает DW.

Как уточняется в документе на сайте правительства, это можно делать только после предупредительного огня.

Огонь, в частности, может быть открыт в том случае, если самолет "вооруженных формирований" другой страны нарушил украинскую границу и не выполняет команд, а также если самолет представляет собой террористическую угрозу.

Как уточняется в постановлении, решение об открытии огня может принимать министр обороны, а также начальник Генштаба - главнокомандующий вооруженных сил, командующий воздушными силами или исполняющий обязанности.