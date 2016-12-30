закрыть
30 декабря 2016, пятница, 13:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Украинским военным разрешили сбивать самолеты-нарушители

8
  • 30.12.2016, 10:59
  • 7,052

Атаковать нарушителей украинской госграницы можно будет сразу после предупредительного огня.

Кабмин Украины в четверг, 29 декабря, принял постановление, согласно которому украинским военным разрешается открывать огонь на поражение по самолетам-нарушителям, сообщает DW.

Как уточняется в документе на сайте правительства, это можно делать только после предупредительного огня.

Огонь, в частности, может быть открыт в том случае, если самолет "вооруженных формирований" другой страны нарушил украинскую границу и не выполняет команд, а также если самолет представляет собой террористическую угрозу.

Как уточняется в постановлении, решение об открытии огня может принимать министр обороны, а также начальник Генштаба - главнокомандующий вооруженных сил, командующий воздушными силами или исполняющий обязанности.


Мнение

В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина
Шаг к закону
Шаг к закону Ольга Майорова
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко Владимир Халип
Дни Лукашенко сочтены
Дни Лукашенко сочтены Михаил Кадыров


Интервью

Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус