В Гродно построили гигантскую снежинку из автомобилей 2 30.12.2016, 11:07

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Фигуру для флешмоба подсказало праздничное оформление гродненского кафе, в котором планировалась акция.

Гродненцы решили провести новогодний флешмоб и смогли за сутки организовать для построения гигантской снежинки почти сотню автомобилистов Гродно.

За основу взяли снежинку, которая висела в одном из гродненских кафе, где шло обсуждения будущей фигуры. Тут же снежинка была прорисована в пропорциях автомобилей и организаторы приступили к реализации, передает autogrodno.by.

В четверг к 18:00 на площадку возле "Лазурного" стали приезжать первые автомобили. Уже спустя час фигура из 72 машин была завершена. Принять участие приехало еще больше желающих, но остальным ребятам пришлось оставить свои автомобили на ближайших улицах и наблюдать за огромной снежинкой в качестве пешеходов.

- Основой снежинки стали автомобильные буксировочные троса, которыми мы обозначили лучи фигуры. По такому рисунку выставлять автомобили получалось ровно и быстро, - рассказал один из организаторов флешмоба Вадим Койро. - Водители приезжали вместе с женами и друзьями, собралась очень позитивная компания и мы здорово провели время.

- На видео удалось заснять несколько эпизодов. Сначала во всех автомобилях включили аварийку, а затем стали поочередно включать ближний свет фар из центра и в сторону вершин фигуры, ряд за рядом. На видео это должно хорошо смотреться, - добавила организатор Юлия Морковкина.

- Надеемся, что флешмоб станет Новогодней традицией, только сложность фигур будет расти. В этом году мы смогли организоваться буквально за сутки. Но на будущее у нас есть отличные идеи фигур, которым можно придать движение, - поделились инициаторы флешмоба.

Снежинка стала большим приветом для водителей Гродно и Беларуси.