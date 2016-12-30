Островецкая АЭС за один день подорожала почти на 12 миллиардов 13 30.12.2016, 11:22

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Фото: dpa

Правительство скорректировало в сторону увеличения стоимость строительства БелАЭС.

Правительство Беларуси своим постановлением N1101утвердило новую проектную документацию на строительство атомной электростанции, сообщает

interfax.by со ссылкой на пресс-службу правительства.

Постановлением утвержден архитектурный проект "Белорусская АЭС" (сводка затрат) предварительной сметной стоимостью: 56,111 млрд росс. рублей в ценах 2001 года, Br2,9 трлн в ценах 2006 года и $340,86 млн.

При этом весь объем средств в российских рублях направлен на строительство непосредственно объектов АЭС, а средства в инвалюте и белорусских рублях – на подготовку к строительству, создание инфраструктуры, проектно-изыскательские работы.

В первоначальной проектной документации предварительная сметная стоимость строительства объектов АЭС составляла 44,581 млрд росс. рублей. Таким образом, стоимость строительства станции увеличена на 25,9%.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").