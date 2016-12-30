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Активист БХД из Молодечно: У судебных исполнителей очень странное чувство юмора

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  • 30.12.2016, 11:45
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У Романа Гончарова описали телефон за уже выплаченный штраф и посоветовали переехать жить в Минск.

Cудебный исполнитель во второй раз за этот год описал мобильный телефон молодечненского координатора оргкомитета БХД Романа Гончарова, сообщает сайт bchd.info.

Официальная причина - неуплаченный штраф в размере 1050 рублей, предназначенный ему 27 октября за сбор подписей в поддержку бело-красно-белого флага на станции метро Октябрьская в Минске 12 и 14 октября.

При этом, как отметил активист, штраф был полностью выплачен.

"Считаю, что такими действиями они хотят психологически надавить, запугать. Судебный исполнитель посоветовал уехать в Минск, так как в Молодечно активисты не нужны. На мое предложение заниматься своими делами и не говорить, где кто должен жить, судебный исполнитель сказал, что это шутка такая, а я не понимаю шуток", - рассказал Роман Гончаров.


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