Цена нефть превысила 57$ 3 30.12.2016, 11:49

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Нефть дорожает на данных по запасам нефтепродуктов в США.

Цены на нефть на мировом рынке в пятницу растут, отыгрывая данные о снижении запасов нефтепродуктов в США от министерства энергетики страны, свидетельствуют данные торгов, пишет liga.net.

По состоянию на 08:38 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,49% — до $57,13 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,37% — до $53,99 за баррель.

По данным ведомства, запасы бензина в стране сократились на 1,6 миллиона баррелей — до 227,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя — на 1,32 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,9 миллиона баррелей — до 151,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали меньшее снижение индикатора — на 1,78 миллиона баррелей.

Трейдеры отмечают, что рынок «черного золота», вероятно, сосредоточится на позитивных данных Минэнерго США по запасам нефтепродуктов, пишет агентство Рейтер. В частности, это должно привести к увеличению числа «бычьих» позиций по нефти марки WTI.