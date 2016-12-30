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«Аэрофлот» отменил дневной рейс из Шереметьево в Минск

  • 30.12.2016, 11:53
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Из-за непогоды в аэропортах РФ Внуково, Шереметьево и Домодедово отменены 36 рейсов, еще 25 рейсов задерживаются.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила дневной рейс из Шереметьево в Минск 30 декабря, сообщает БелТА.

По информации онлайн-табло на сайте аэропорта Шереметьево, рейс «Аэрофлота» SU-1842, который должен был вылететь из Москвы в Минск в 15.15, отменен.

Кроме того, задержан рейс авиакомпании ЮТэйр UT-835, который должен был вылететь из Внуково в 10.00.

Из-за непогоды во Внуково, Шереметьево и Домодедово отменены 36 рейсов, еще 25 рейсов задерживаются. Данных о задержанных и отмененных рейсах в аэропорту Жуковский нет.


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