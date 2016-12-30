Лев Марголин: Лукашенко капитулирует в ближайшие недели 15 30.12.2016, 12:06

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Фото: Sasha Mordovets/Getty Images

Россия перестала заигрывать с диктатором и держит его на коротком нефтегазовом поводке.

Решение нефтегазовых вопросов с Россией переносится на 2017 год, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко.

Нефтегазовое противостояние должно завершиться в течение ближайших недель, причем полной капитуляцией белорусского правителя, заявил в комментарии «Беларускай праўдзе» экономист Лев Марголин:

— Чтобы понять, стоила ли овчинка выделки, нужно разобраться: а чего вообще хотели добиться белорусские власти? Условно говоря, Минск сэкономил деньги на разнице в ценах на газ, но ведь потерял примерно такую же сумму на таможенных пошлинах от реализации нефтепродуктов. Можно было бы считать такую рокировку равноценной, если бы не тот факт, что за газ все равно платить придется. Очевидно, что Россия свое не упустит: еще два-три месяца назад говорилось, что платить придется, только называлась возможность некой компенсации из российского бюджета, скорее всего, в виде кредита. Даже если проблему урегулируют таким образом, выигрыша нет никакого.

— Связан ли отказ Лукашенко ехать на саммиты ЕАЭС и ОДКБ с нефтегазовым противостоянием?

— Думаю, самым непосредственным образом. Лично я считаю, что это демарш, к которым Лукашенко и прежде прибегал с разной степенью интенсивности: он привык, что Россия обычно идет на уступки, чтобы снизить накал страстей. На этот раз «не прокатило». Я считаю, что Россия в значительной степени утратила свои интересы в Беларуси, а имеющиеся интересы (политико-идеологический союз) вполне обеспечиваются зависимостью Беларуси от России. Есть поводок, с которого Лукашенко не может сорваться при всем желании: он не может отказаться от закупки российской нефти. Лет 10 назад Путин говорил: мы готовы продавать по льготной цене 6 тысяч тонн нефти для обеспечения собственных нужда Беларуси, все остальное – по рыночным. Может случиться, что 18 миллионов тонн, поставленных в 2016 году и обещанных в 2017 году, покажутся манной небесной.

— На ваш взгляд, когда закончится долгоиграющее противостояние?

— Думаю, что в ближайшие недели противостояние должно закончиться. Чем дольше затягивается конфликт, тем большие убытки несет белорусская сторона. Реально Россия может ждать, а Беларусь ждать не может.