Работники «Белита»: Отстаивайте свои интересы – и вы победите 2 30.12.2016, 12:40

Благодаря помощи профсоюза РЭП рабочие в Поставах не дали ликвидировать свой завод.

В конце этого года многие СМИ сообщали об угрозе закрытия завода «Белит» в Поставах, который занимается производством обтирочной ветоши и является резидентом свободной экономической хоны «Витебск». 250 человек могли лишиться работы, поскольку с 1 января 2017 года по новым правилам Евразийского экономического союза для резидентов СЭЗов вводится таможенная пошлина.

Однако накануне Нового Года стало известно, что проблема решена. После совещания у главы государства министр экономики Владимир Зиновский сообщил, что резидентам СЭЗ за счет налоговых преференций компенсируют большую часть потерь от отмены таможенных льгот.

Вот что рассказали praca-by.info работники завода «Белит»:

– Недавно нас собрал директор и сообщил, что предприятие остается, мы продолжим работать, только, вероятно, чуть снизится зарплата. Мы считаем, что в сохранении завода есть и наша заслуга. Проблема почти год не решалась, пока мы не стали обращаться в СМИ, писать во всевозможные инстанции.

Очень благодарны председателю профсоюза РЭП Геннадию Федыничу. Пусть мы не состоим в этом профсоюзе, но он помогал нам как мог, подсказывал, как нужно поступить.

Эта ситуация продемонстрировала, что работникам предприятий нельзя опускать руки. Стучите во все двери, отстаивайте свои интересы, и вас услышат.