Гимназистка создала уникальный путеводитель по Минску 2 30.12.2016, 12:53

На днях в магазинах появилось необычное издание – путеводитель-раскраска «Моя первая книга о Минске».

Предназначенный, по задумке, для детей младшего школьного возраста, он хорош также для семейного чтения и для совместных прогулок по городу родителей с детьми, пишет zautra.by.

Необычность книжке придает уже то, что ее автором стала почти сверстница целевой аудитории – минская гимназистка Елизавета Хилькевич. Мечта-идея родилась, когда Лиза была еще в пятом классе, и на ее осуществление потребовалось почти четыре года. Первые полтора девочка собирала и перерабатывала информацию, ходила в музеи и на экскурсии. Однажды, вспоминают родители, во время одного из выездов с классом, 11-летняя Лиза очень удивила сидевших рядом в автобусе одноклассников, просто начав рассказывать им о достопримечательностях, мелькавших за окном.

Когда текст наконец был готов, возник вопрос с иллюстрациями. Поскольку путеводитель задумывался как детский, то и визуальный ряд в нем ожидался соответствующе стилизованным. Проиллюстрировать книжку в издательстве предложили самой Лизе. На рисунки ушел еще год. Некоторые объекты девочка перерисовывала по многу раз, пока не добивалась схожести.

– Очень хорошо, что книжку для детей делал не взрослый, а ребенок-подросток, – поделился своим впечатлением о путеводителе известный краевед, создатель сайта «Минск старый и новый» Владимир Воложинский. – Лично мне понравилась манера рисунков, узнаваемость изображенных объектов. Также очень хорошо совмещены тексты и иллюстрации, органично дополняющие друг друга. Думаю, эта книга, в которой отмечены почти все знаковые места – символы Минска, поможет детям в простой наглядной форме узнать свой город, понять его особенности и отличительные черты.

Прочтя путеводитель, юные минчане (и их родители) получат ответы на многие вопросы. Например, «где располагался древний (первый) Минск?», «какая улица столицы самая короткая и какая – самая узкая?», «сколько лет старейшему из сохранившихся минских храмов?», «какова высота башни городской ратуши?», «чем знаменит граф Чапский?», «под какой минской площадью жил кровожадный дракон?» и еще на сотни других вопросов, которые могут возникнуть у любознательного маленького жителя столицы. Статьи в книжке специально расположены в алфавитном порядке, чтобы малыши, помимо всего прочего, могли приобщиться к изучению алфавита.

Кроме того, по замыслу автора, любую прочитанную родителями (или самим ребенком) информацию можно тут же закрепить с помощью раскрасок. К примеру, узнав историю Троицкого предместья, Национальной библиотеки или цирка, десятков других памятников (всего в книге более 60 рисунков), можно раскрасить их в любой цвет, создав в единственном экземпляре свой уникальный Минск. Кстати, когда несколько месяцев назад сигнальные копии путеводителя вышли из печати, 16-летний брат Лизы, Антон, снял по мотивам книжки видеоролик «Раскрась свой город!», роль в котором исполнила маленькая сестренка Ульяна.

В прошлый Новый год, когда били куранты, одним из желаний, загаданных Лизой, был выход путеводителя, писать который девочка начала более трех лет назад. Желание исполнилось. Сегодня на вопрос «Какой еще город ты бы хотела нарисовать и почему?» Лиза отвечает: «Я думаю, Барселону. Там потрясающая архитектура, особенно Гауди! В плане рисунка это, возможно, трудновато, но сделав то, что было трудно, и радости получишь намного больше».