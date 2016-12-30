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Лукашенко - бизнесменам: Надо делиться своими миллионами

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  • 30.12.2016, 13:22

Диктатор предложил новый «добровольно-принудительный» побор с бизнеса.

Бизнес в Беларуси должен активнее участвовать в благотворительности и поддержке стариков и детей, заявил Лукашенко во время посещения в Столбцовском районе Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов.

"Когда ты богатый человек, когда у тебя минимум миллион долларов в год дохода, почему ты не можешь заниматься этой благотворительностью (понятно, и налоги заплатил, и прочее)", - цитирует диктатора interfax.by.

По словам Лукашенко, в данном вопросе имеется положительный зарубежный опыт, он поручил проработать соответствующее направление и в Беларуси.

"Продумайте этот вопрос. Может, и обязаловки нам не надо вводить. Просто попросить людей, сориентировать их на это, и люди будут понемножку давать эти деньги. Сами же будут стариками. И не факт, что много денег к такому возрасту останется", - подчеркнул диктатор.

Правитель заметил, что помощь старикам и детям не должна быть эпизодической, по каким-то отдельным поводам или праздникам, но должна проводиться на постоянной основе. "Чтобы был какой-то фонд. Вплоть до того что они пусть сами контролируют этот фонд. Но надо подумать, как это сделать", - резюмировал Лукашенко.


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