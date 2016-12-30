Видеохит: Китаец выронил свою годовую зарплату, но прохожие помогли ее собрать 6 30.12.2016, 13:48

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В Сети появилось видео, в котором мужчина по имени Гао роняет стопку денег и их разносит ветром по улице.

На помощь ему приходят случайные прохожие и собирают все деньги. На инцидент обратило внимание издание Mirror, пишет nv.ua.

В одной руке у Гао была собака, а во второй 25 тысяч юаней (3,6 тысячи долларов), но он не смог их удержать. К счастью, прохожие быстро подоспели и помогли собрать ему всю сумму.

«Это были мои заработанные деньги за год. Я не ожидал, что верну все обратно. Те, кто помогал, были мне совершенно незнакомы. Я им очень благодарен. Спасибо всем», - поблагодарил всех неравнодушных прохожих китаец.