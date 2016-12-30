Министр Заяц пообещал накормить страну белорусским пармезаном 14 30.12.2016, 13:58

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Леонид Заяц

Правительство судорожно ищет пути спасения отечественного сельского хозяйства.

О некоторых «инновациях» сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, пишет tut.by.

Все под контролем

Восстанавливать платежеспособность организаций АПК в Беларуси будут через досудебное оздоровление и антикризисное управление. По словам Леонида Зайца, уже сформированы соответствующие перечни: 102 предприятия приобрели антикризисное управление и 323 пройдут досудебное оздоровление. «Разработаны бизнес-планы развития предприятий. Все вопросы взяты на контроль со стороны местных органов власти и Минсельхозпрода», — информировал руководитель профильного ведомства.

«Безусловно, принимаемые меры дадут возможность оздоровить предприятия. Но самое главное — в стране создан инструмент, с помощью которого будут развязываться экономические проблемы предприятий. Это цивилизованный метод управления экономическим состоянием убыточных предприятий», — отметил Леонид Заяц. При этом он особо подчеркнул, что необходимо сохранить предназначение сельхозпредприятий, обеспечить занятость людей, дать возможность им трудиться и зарабатывать на своей родной земле.

Перспективная модель

По мнению министра, создание холдингов в агропромышленном комплексе является перспективной моделью развития.

«Например, агрокомбинат «Дзержинский». Это мощный холдинг с 15 тыс. га земли. Производит более 50 тыс. т мяса и свыше 30 тыс. т молока. При этом до объединения в холдинг субъекты хозяйствования имели показатели вдвое ниже», — привел пример Леонид Заяц.

По его словам, в планах — создание холдинга в Шкловском районе, в состав которого войдут 3 хозяйства.

В целом министр сельского хозяйства и продовольствия подчеркнул, что «необходимо наполнять и реализовывать бизнес-планы, в основу которых положено экономическое развитие холдингов».

Импортозамещение

Министр также отметил, что предприятия постоянно осваивают выпуск новых видов продукции, что позволяет в непростых экономических условиях конкурировать на мировых рынках.

«На одном из предприятий республики создается твердый сыр — аналог итальянского пармезана. В ближайшее время этот продукт появится на полках магазинов. Уверен, он завоюет своего потребителя», — сказал Леонид Заяц.

«В Беларуси работает институт мясо-молочной промышленности, наука, производственники — все заинтересованы в том, чтобы белорусский бренд был узнаваем и приносил доход», — подчеркнул министр.